Globalna awaria teleinformatyczna. Problemy na lotniskach, kolei i w bankowości RDC 19.07.2024 09:52 Utrudnienia na lotniskach i w transporcie kolejowym. Powodem jest awaria informatyczna. Problemy występują między innymi w Australii, Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Nowej Zelandii i Niemczech. Możliwe są opóźnienia lotów i połączeń. Problemy dotyczą także dostępu do bankowości w niektórych krajach.

Co najmniej kilka lotnisk w Europie informuje o problemach z odprawą pasażerów. Przyczyną jest awaria techniczna. Utrudnienia występują między innymi w Australii, Turcji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Nowej Zelandii i Niemczech.

Możliwe są opóźnienia lotów i połączeń, niemożliwe jest także rezerwowanie i kupowanie biletów oraz przeprowadzenie odpraw on-line. Problemy dotyczą także dostępu do bankowości w niektórych krajach, a także transportu kolejowego.

Awaria na lotnisku w Polsce

Globalna awaria informatyczna dotknęła także poznańskie lotnisko Ławica. Pracownicy portu mieli problem z odprawą pasażerów, ale jak poinformował rzecznik portu Błażej Patryn - natychmiast włączony został system awaryjny i odprawa jest możliwa.

Ruch wstrzymany został natomiast na lotnisku w Berlinie. Niewykluczone, że część samolotów, która miała lądować w stolicy Niemiec, zostanie przekierowana do Poznania.

Także niektóre media informują, że mają problemy z nadawaniem. Awaria powoduje także utrudnienia w działalności giełdy w Londynie.

Wcześniej Microsoft poinformował, że zmaga się z globalną awarią i prowadzi działania zmierzające do naprawy usterki.

Początek awarii w Stanach Zjednoczonych

Według strony Downdetector, która monitoruje zakłócenia, od nocy z czwartku na piątek zarejestrowano liczne problemy w działaniu stron internetowych zawierających aplikacje Microsoftu – początkowo w Stanach Zjednoczonych, a potem w krajach w innych częściach świata.

Microsoft Azure, platforma cyfrowa w chmurze służąca do administrowania aplikacjami i usługami, potwierdził w mediach społecznościowych, że stwierdzono problemy, które są obecnie analizowane, i trwa praca nad ich rozwiązaniem.

W Stanach Zjednoczonych zawieszono loty linii American Airlines, Delta Airlines, United Airlines i Allegiant Air, w Europie problemy zgłaszają m.in. Lufthansa, Air France, KLM, SAS.

Awaria dotknęła też szwajcarskie firmy: Swissguide, zajmującą się kontrolą lotów, oraz Swissport, obsługującą pasażerów i ładunki na lotniskach na całym świecie.

W Berlinie tymczasowo zawieszono działanie lotniska Berlin-Brandenburg (BER), zakłócona jest też praca lotniska Schiphol w Amsterdamie. Lotnisko w Pradze informuje o kłopotach przy odprawie; przewiduje, że problemy będą trwać co najmniej do popołudnia. W Hiszpanii awaria doprowadziła do zakłóceń w pracy systemu firmy Aena zarządzającej wszystkimi lotniskami, co może spowodować opóźnienia lotów.

Zakłócenia w działaniu zgłosiło co najmniej jedno z lotnisk w Brukseli.

Największa europejska linia lotnicza pod względem liczby pasażerów Ryanair ostrzegła pasażerów przez możliwymi zakłóceniami, nie precyzując ich charakteru.

W Niemczech dwa szpitale, w Lubece i Kilonii, poinformowały, że z powodu awarii musiały odwołać planowane operacje. Opieka nad pacjentami i pogotowie ratunkowe działają bez zmian.

W Japonii wstrzymano połączenia kolejowe, awaria dotknęła też największego operatora kolejowego Wielkiej Brytanii Govia Thameslink Railway, w liniach lotniczych Eurowings nie działa system internetowego check-inu, a w liniach SAS rezerwacji biletów.

W Australii i Nowej Zelandii zakłócona jest praca m.in. mediów, banków, linii lotniczych i firm telekomunikacyjnych, np. niektórzy klienci największego banku australijskiego Commonwealth Bak nie są w stanie wykonywać przelewów.

