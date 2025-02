Katastrofa samolotu w Toronto. 18 osób rannych, w tym trzy ciężko RDC 18.02.2025 06:13 18 osób odniosło obrażenia, w tym trzy ciężkie, w wypadku samolotu amerykańskich linii Delta, który w poniedziałek przewrócił się do góry podwoziem podczas lądowania na lotnisku Pearson w Toronto, na wschodzie Kanady - podały władze lotniska. Wcześniej informowały o ośmiu rannych.

Katastrofa samolotu w Toronto (autor: PAP/EPA/EDUARDO LIMA)

18 osób odniosło obrażenia, w tym trzy ciężkie, w wypadku samolotu amerykańskich linii Delta. Maszyna w poniedziałek przewróciła się do góry podwoziem podczas lądowania na lotnisku Pearson w Toronto, na wschodzie Kanady - podały władze lotniska. Wcześniej informowały o ośmiu rannych.

"Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku. Łącznie 18 poszkodowanych pasażerów przewieziono do szpitali. Bezpośrednio po wypadku przewieziono 17 pasażerów, jeszcze jedna poszkodowana osoba została przewieziona później" - podały władze lotniska Toronto Pearson na platformie X.

Na międzynarodowym lotnisku Pearsona w Toronto doszło w poniedziałek do wypadku samolotu pasażerskiego linii Delta Airlines, który leciał z Minneapolis w USA. Na zdjęciach z lotniska widać maszynę leżącą na płycie lotniska podwoziem do góry.

Jak podały linie Delta Airlines w komunikacie, w samolocie leciało łącznie 80 osób - 76 pasażerów i czterech osoby załogi. Pasażerowie pochodzili z różnych krajów, 22 osoby to Kanadyjczycy – podał publiczny nadawca CBC.

Szef straży pożarnej Todd Aitken poinformował, że pas, na którym lądował samolot, był suchy i nie było bocznych powiewów wiatru – przekazały media.

Agencja The Canadian Press cytowała nagrania z wieży kontroli lotów na Pearson, które zarejestrowały tuż po godzinie 14 czasu lokalnego zgodę na lądowanie oraz przekazaną informację o możliwym ruchu powietrza spowodowanym poprzednio lądującym samolotem. Do chwili lądowania nie było dalszej rozmowy między załogą samolotu a wieżą.

Władze lotniska zapowiedziały na wtorek rano czasu miejscowego kolejną konferencję prasową.

Samolot linii Delta to zbudowany przez firmę Bombardier Inc. Mitsubishi CRJ-900LR, przewidziany dla 95 pasażerów. Delta Airlines użytkują go od stycznia 2010 roku - podało CBC.

