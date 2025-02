Odwołanie dyrektorki liceum w Sulejówku. Wojewoda otrzymał wyjaśnienia od burmistrza Przemysław Paczkowski 17.02.2025 19:52 Wojewoda mazowiecki bada odwołanie dyrektorki liceum w Sulejówku. Czekał z tym do czasu otrzymania wyjaśnień burmistrza. Z pismem z prośbą o zbadanie sprawy zwróciła się do niego była dyrektorka Jolanta Oniszk-Palacz.

LO w Sulejówku (autor: RDC)

Rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego potwierdza, że do wojewody wpłynęły wyjaśnienia burmistrza dotyczące odwołanie dyrektorki liceum w Sulejówku. Odwołanie Jolanty Oniszk-Palacz wzbudziło wiele emocji i spotkało się z niezgodą zarówno uczniów, jak i rodziców.

– Wojewoda ma 30 dni na rozstrzygnięcie nadzorcze, które może polegać na stwierdzeniu nieważności. W przypadku niedopatrzenia się przesłanek do jego stwierdzenia wojewoda nie podejmie dalszych kroków – mówi Joanna Bachanek.

Odwołanie przez burmistrza Sulejówka dyrektorki szkoły badało również Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jak mówi mazowiecka kurator Wioletta Krzyżanowska, zakończyły się już działania.

– Wszystko, co Kuratorium Oświaty w Warszawie miało do zrobienia, już zrobiło. To znaczy, wydało opinię i ta opinia poszła do organu prowadzącego. Teraz jest już to sprawa organu prowadzącego, czy odwołuje, czy nie odwołuje dyrektora szkoły – wyjaśnia.

Dyrektorkę liceum w Sulejówku Jolantę Oniszk-Palacz burmistrz zwolnił 23 stycznia. Jak tłumaczył Arkadiusz Śliwa, została ona odwołana w związku z nieprawidłowościami, które wykryła kontrola urzędu miasta.

Z tym tłumaczeniem nie zgadza się sama dyrektorka. Uważa, że zwolnienie jej to kwestia niechęci burmistrza do jej osoby.

Po tym, jak burmistrz Sulejówka wręczył byłej już dyrektorce LO im. J. Paderewskiego wypowiedzenie, w szkole wybuchł bunt. W pewnym momencie musiała nawet interweniować policja.

