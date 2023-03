Trudne spotkanie? Dziś Legia podejmie Stal Mielec Przemysław Paczkowski 12.03.2023 13:53 Legia Warszawa w pogoni za liderem. Dziś Wojskowi zmierzą się ze Stalą Mielec w meczu 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Podopieczni Kosty Runjaicia tracą do lidera - Rakowa Częstochowa - 12 punktów i nie mogą sobie pozwolić na potknięcia.

Legia Wrszawa podejmie Stal Mielec (autor: Валерий Дед, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Ekspert RDC Tomasz Sokołowski uważa, że to może być trudne spotkanie dla Legionistów.

- Na pewno będzie dominacja Legii. Tylko nie mogą takich błędów popełnić jak z Krakowią. To spotkanie, do momentu strzelenia przez Legię bramki, może być ciężkie. Im szybciej to nastąpi, to w tym momencie przeciwnik będzie musiał powalczyć troszeczkę bardziej w ofensywie, a to dla Legii jak najbardziej. Pekhart strzela bramki, to będzie prawdopodobnie kluczowy zawodnik w tym spotkaniu - mówi.





Początek spotkania o godzinie 17.30 przy Łazienkowskiej 3. Spotkanie poprowadzi sędzia Damian Kos.

