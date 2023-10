Trener Projektu o zwycięstwie w 1. meczu PlusLigi: najważniejsze opanowanie stresu Łukasz Starowieyski 23.10.2023 14:44 Pewne zwycięstwo na początek rozgrywek. Projekt Warszawa w pierwszym ligowym meczu siatkarskiej PlusLigi pokonał w niedzielę na wyjeździe Resovię 3:1. Najważniejsze było opanowanie początkowego stresu - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Piotr Graban, trener Projektu.

Piotr Graban (autor: RDC)

Projekt Warszawa w pierwszym ligowym meczu siatkarskiej Plusligi pokonał w niedzielę na wyjeździe Resovię Rzeszów 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:17). Najlepszym zawodnikiem meczu został przyjmujący Projektu Artur Szalpuk. W meczu zagrał nowy atakujący zespołu z Warszawy - Bartłomiej Bołądź.

Spotkanie skomentował na antenie Radia dla Ciebie Piotr Graban, trener Projektu.

- Początek był fatalny w naszym wykonaniu. Wiedziałem, że to nie jest nasza siatkówka, że po prostu to jest stres, że musimy to przeczekać, rozładować trochę emocje, że ja muszę się pośmiać, że muszę zrelaksować chłopaków. Nerwy puściły, zaczęli grać swoją siatkówkę, no i można powiedzieć, że zaczęliśmy kontrolować tę grę. Zarobiliśmy te trzy punkty na wyjeździe, bo to są bardzo ważne punkty - powiedział w „Magazynie Sportowym” RDC.





Resovia to brązowy medalista poprzednich rozgrywek.

Kolejny mecz Projektu już w środę. Warszawski zespół podejmie GKS Katowice.

