Płocczanie powalczą o ćwierćfinał Ligi Mistrzów 21.03.2023

Płocczanie powalczą o ćwierćfinał Ligi Mistrzów (autor: Wisła Płock)

Stawką wyjazdowej rywalizacja Wisły Płock z drużyną FC Porto był awans do fazy play-off Ligi Mistrzów. To emocjonujące starcie zakończyło się zwycięstwem wicemistrzów Polski. Teraz na ich drodze stanie drużyna z Francji.

Ogromne emocje w Orlen Arenie czekają nas w środę 22 marca. Wisła rozpocznie zmagania w fazie play-off Ligi Mistrzów. Nafciarze otworzą dwumecz z francuskim HBC Nantes domowym starciem. Tydzień później czeka ich rewanż na wyjeździe.

Na szali stoi wymarzony awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, lecz droga do niego nie będzie prosta. Rywale ORLEN Wisły Płock, to silna drużyna potrafiąca postawić naprawdę trudne warunki.

Zwycięzcy tego dwumeczu zmierzą się w ćwierćfinale z mistrzem Niemiec SC Magdeburg.

Początek meczu w środę o 20.45.

