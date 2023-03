"Nie dopuszczam myśli, że poniesiemy porażkę". Marek Jóźwiak w RDC o meczu z Czechami Przemysław Paczkowski 24.03.2023 14:05 Na kilka godzin przed pierwszym meczem eliminacji do mistrzostw Europy były reprezentant Polski Marek Jóźwiak oraz ekspert RDC Tomasz Sokołowski ocenili szansę Biało-Czerwonych w starciu z Czechami.

Marek Jóźwiak (autor: RDC)

Marek Jóźwiak uważa, że podczas meczu w Pradze dużo będzie zależało od młodych zawodników, którzy w reprezentacji stawiają swoje pierwsze kroki.

- Nowy trener, nowe nadzieje, nowe rozdanie. To jest inna energia w pierwszym spotkaniu. Chcesz się pokazać nowemu trenerowi. Czy to będzie zwycięstwo, czy to będzie remis, ja nie dopuszczam myśli żebyśmy tam ponieśli porażkę. Uważam, że zespól nabierze nowej energii i ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzą, którzy dostaną szansę udźwigną ciężar tego spotkania i zagrają na maksimum możliwości - powiedział gość RDC.

Zdaniem współprowadzącego Magazynu Sportowego RDC Tomka Sokołowskiego ważny będzie moment, kiedy Biało-Czerwoni po odbiorze piłki będą przechodzić do ataku.

- Ci zawodnicy, którzy będą grali w ofensywie oni muszą też kreować sytuacje. Nie tylko liczyć na Roberta, na Piotrka czy na Wojtka w bramce. Ci, inni zawodnicy muszą wejść na ten poziom reprezentacyjny. I w tym momencie cała reprezentacja będzie szła do przodu - uważa ekspert.

Początek spotkania o godzinie 20.45. Mecz z Czechami będzie również debiutem Fernando Santosa w roli selekcjonera Biało-Czerwonych.

