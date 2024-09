Dziś mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze. Transmisja w Polskim Radiu RDC Adam Abramiuk 28.09.2024 16:53 Legia Warszawa zagra dziś przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze. To dwie najbardziej utytułowane drużyny w Polsce. Górnik zdobył mistrzostwo kraju tylko jeden raz mniej niż Legia. Transmisja tego spotkania wraz z komentarzem na żywo na antenie Polskiego Radia RDC. Zapraszamy tuż po 20:00.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Ostatnie dwa mecze warszawiacy zakończyli porażką.

- Nie powiedziałbym, że to jest kryzys, bo te dwie porażki, które Legia zaliczyła i które generalnie teraz stanowią ten problem, to były porażki nikłe i z silnymi przeciwnikami, bo jednak polec z Rakowem to nie jest wstyd - mówił w Magazynie Sportowym Polskiego Radia RDC były piłkarz Legii Jacek Bednarz.

Zdaniem dziennikarza TVP Sport Roberta Błońskiego, Legia ostatnio po prostu gra źle.

- Ani w meczu z Rakowem, że coś ruszyło do przodu, że Legia choćby przez chwilę spróbowała zdominować zespół z Częstochowy. No już w Szczecinie ta pierwsza połowa wyglądała dramatycznie. Goncalo Feio troszkę zmienił swoją narrację. Feio pięknie tłumaczy taktykę, pięknie mówi o piłce. I jak ja go słucham, to aż chcę potem obejrzeć drużynę, którą on prowadzi. No i niestety idę na stadion albo włączam telewizor i widzę jak gdyby zupełnie coś innego - mówił na naszej antenie.



Początek meczu o 20:15.

Zapraszamy na specjalną transmisję wraz z komentarzem na żywo na antenie Polskiego Radia RDC. Z Łazienkowskiej będą nadawać Przemysław Paczkowski i Tomasz Sokołowski.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.