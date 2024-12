Zagłosuj na sportowca listopada w plebiscycie Magazynu Sportowego RDC! Łukasz Starowieyski 02.12.2024 12:00 Kto zostanie sportowcem października na Mazowszu? Rusza plebiscyt „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC. O tytuł tym razem walczą zawodnik MMA Arkadiusz Wrzosek, piłkarz nożny Bartosz Kapustka i tenisista stołowy Miłosz Redzimski.



Głosowanie na sportowca listopada 2024 (autor: RDC)

Można już głosować w plebiscycie „Magazynu Sportowego” Polskiego Radia RDC na sportowca października na Mazowszu. Nominowani to zawodnik MMA Arkadiusz Wrzosek, piłkarz nożny Bartosz Kapustka i tenisista stołowy Miłosz Redzimski.



Mocnych ciosów nie brakowało w walce Arkadiusz Wrzoska. Wojownik MMA na jubileuszowej gali KSW 100 potrzebował ledwie 25 sekund, by znokautować Brazylijczyka Mattheusa Scheffela. To szóste zwycięstwo niepokonanego w klatce zawodnika z Warszawy. Wrzosek to też były amatorski mistrz świata w formule K1 oraz mistrz Europy w muay thai. Jest również gorącym kibicem Legii, a w plebiscycie będzie rywalizował z piłkarzem swojej ulubionej drużyny Bartoszem Kapustką.

Bartosz Kapustka, kapitan Legii Warszawa w tym sezonie jest w świetnej formie, strzelił już dziewięć bramek. Wojskowi w listopadzie wygrali dwa z trzech meczów ligowych i oba pojedynki w Pucharze Konferencji.

Trzecim kandydatem jest Miłosz Redzimski. To jeden z największych talentów w polskim tenisie stołowym. 18-latek z Grodziska Mazowieckiego ma za sobą debiut olimpijski w Paryżu, a listopadzie zdobył srebrny medal drużynowo w mistrzostwach świata juniorów.

Zwycięzcę plebiscytu poznamy 16 grudnia.

