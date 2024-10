„Wojskowi” rozpoczynają dziś grę w Lidze Konferencji Europy. „Zrobią wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie” Przemysław Paczkowski 03.10.2024 10:51 Piłkarze Legii Warszawa rozpoczną dzisiaj fazę zasadniczą zreformowanej Ligi Konferencji od meczu u siebie z Betisem Sewilla. — To może być szansa na powrót na zwycięską ścieżkę dla Legii — ocenił trener piłkarski, obecnie asystent w kadrze Polski do lat 20, Marcin Broniszewski. Początek meczu o godzinie 18.45.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Legia Warszawa rozpoczyna dziś grę w Lidze Konferencji Europy. Na początek fazy ligowej rywal z wysokiej półki. Przedstawiciel hiszpańskiej La Liga - Betis Sewilla.

Marcin Broniszewski, trener piłkarski, obecnie asystent w kadrze Polski do lat 20, zaznaczył, że to może być szansa na powrót na zwycięską ścieżkę dla Legii.

— Ja liczę na to, że motywacja będzie duża, dlatego że to jest okno reklamowe na Europę i zawodnicy zrobią wszystko, żeby zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby się pokazać w Europie — powiedział Broniszewski.

Zdaniem byłego gracza Legii i członka galerii sław tego klubu Macieja Śliwowskiego, motywacja będzie na wysokim poziomie.

— Wydaje mi się, że powinien lepiej się pokazać, to będzie troszeczkę inna gra. Puchary się rządzą swoimi prawami. Jeżeli nie podjadą do tego meczu w odpowiedni sposób, no to będą bardzo duże problemy — zaznaczył Śliwowski.

Były piłkarz Legii i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski uważa, że to najmocniejszy przeciwnik w grupie, ale może nie przyjechać w najmocniejszym składzie.

— Patrząc na ostatnie dokonania Legii w lidze, to jest taki moment fajny, żeby się przełamać, żeby ewentualnie nowe rzeczy jeszcze udoskonalić, które widzieliśmy w ostatnim spotkaniu z Górnikiem Zabrze, czyli ustawienie czwórką. Zobaczymy, na co się zdecyduje Gonçalo Feio. To jest dodatek, zrobili po raz kolejny awans do tej fazy, teraz już nie grupowej, tylko ligowej. Nie są na straconej pozycji, patrząc z jakimi przeciwnikami będą się mierzyli — powiedział Sokołowski.

Początek meczu o 18.45.

