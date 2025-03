Zmarł zasłużony piłkarz Legii Warszawa Antoni Trzaskowski RDC 27.03.2025 13:16 Nie żyje zasłużony dla Legii Warszawa piłkarz Antoni Trzaskowski, który w latach 1961–73 rozegrał w tym zespole prawie 300 meczów, w tym 218 ligowych – poinformował w czwartek klub. Raz wystąpił w reprezentacji Polski. 6 kwietnia skończyłby 84 lata.

Antoni Trzaskowski (autor: Mateusz Kostrzewa, Eugeniusz Warmiński/Archiwum Legii)

Zmarł zasłużony piłkarz Legii Warszawa Antoni Trzaskowski. 6 kwietnia skończyłby 84 lata.

Urodzony w Karczewie w 1941 roku Trzaskowski przeszedł do Legii w wieku 20 lat z tamtejszego Mazura.

„Do klubu trafił po powołaniu do wojska, a po przysiędze trener Longin Janeczek włączył go do pierwszej drużyny i młody chłopak z Karczewa dzielił od tej pory szatnię z gwiazdami wielkiej piłki. Z czasem zaczęła się budowa Wielkiej Legii, w której Trzaskowski stał się filarem obrony, a Wojskowi zaczęli odnosić wielkie sukcesy” – przypomniał stołeczny klub na swojej stronie.

Jak dodano, na Łazienkowskiej występował przez 12 lat, zagrał łącznie w 296 meczach, w których strzelił trzy gole. Zespół z Trzaskowskim w składzie zdobył dwa razy mistrzostwo kraju (1969, 1970) i dwukrotnie Puchar Polski (1964, 1966), awansował też do półfinału rozgrywek o Puchar Europy.

Pod koniec kariery popularny legionista wyjechał do USA. Przez lata był grającym trenerem Polonii Greenpoint Nowy Jork, gdzie jeszcze w wieku 50 lat występował w defensywie.

W maju 2007 roku został włączony do Galerii Sław Legii.

„W latach 60. atletycznie zbudowani i mocno trzymający się na nogach obrońcy grali w formacjach defensywnych większości drużyn. (...) Trzaskowski był nieco inny – raczej drobny i filigranowy, lecz dla rywali zazwyczaj nie do przejścia” – napisano we wspomnieniu na oficjalnej stronie Legii.

