Legia vs. AZ Alkmaar na stadionie w Warszawie. Były kapitan „Wojskowych”: to będzie piekło Adam Abramiuk 14.12.2023 13:33 Dziś na stadionie przy Łazienkowskiej będzie gorąco. Legia Warszawa zmierzy się z AZ Alkmaar. W pierwszym spotkaniu drużyn w Holandii doszło do szarpaniny z udziałem zawodników i zarządu stołecznego klubu. Dwóch piłkarzy Legii zostało aresztowanych.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Legia Warszawa zmierzy się dziś w stolicy z AZ Alkmaar. To rewanż po spotkaniu 5 października. AZ wygrało z Legią 1:0 po bramce Vangelisa Pavlidisa, który jest najlepszym strzelcem drużyny. Jednak do dziś więcej niż o samym meczu mówi się o skandalu, do którego doszło po spotkaniu. Ochroniarze starli się na stadionie z piłkarzami Legii, którym uniemożliwiono dojście do autokaru. W przepychankach ucierpiał także prezes klubu Dariusz Mioduski. Josue i Radovan Pankov zostali aresztowani i nie wrócili z drużyną do Warszawy, gdyż dopiero po kilkunastu godzinach opuścili komisariat.

Z tego powodu dzisiejszy mecz odbędzie się bez kibiców gości, ale na trybunach będą kibice Legii.

- To będzie piekło - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC były kapitan „Wojskowych” Ivica Vrdoljak. - Na pewno będzie takie piekło na trybunach, będzie taka gorąca atmosfera na boisku. Jednak po pierwszym gwizdku sędziego każdy zawodnik wyjdzie i zrobi, co jest jego zadaniem: wygrać mecz lub zdobyć jeden punkt - wskazał.



Legia w tabeli Ligi Konferencji ma teraz 2 miejsce. Żeby awansować, musi zremisować lub wygrać z holendrami.

Ivica Vrdoljak liczy jednak na zwycięstwo.

- Uważam po tym wszystkim, co działo się w Holandii, że trochę złości jest po stronie zawodników Legii, że Alkmaar - moim zdaniem - nie będzie miał szans. Mam taką nadzieję, wolałbym, żeby to się tak zakończyło, że Legia awansuje dalej. Byłoby idealnie, żeby z pierwsze miejsca, bo już jesteśmy w jednej ósmej - mówił piłkarz.





Początek meczu o godzinie 18:45. Zapraszamy na relacje naszych dziennikarzy w wieczornych wydaniach serwisów informacyjnych RDC.

