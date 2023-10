Koszykarskie derby stolicy. Trener Dzików: To będzie na pewno wyzwanie Łukasz Starowieyski 11.10.2023 12:48 To pierwsze takie koszykarskie derby stolicy od wielu lat. W środę Legia podejmie beniaminka ekstraklasy, zespół Dzików. To będzie na pewno wyzwanie – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC trener Dzików Krzysztof Szablowski.

Koszykarskie derby stolicy. Trener Dzików: To będzie na pewno wyzwanie (autor: X/Legia Kosz)

Środowy zaległy mecz 2. kolejki, w którym koszykarze Legii podejmą Dziki, będzie pierwszym w historii spotkaniem tych drużyn. Do warszawskich derbów w ekstraklasie dojdzie po 13 latach przerwy. Takie spotkanie to niemal zawsze mecze z dodatkowym dreszczykiem.

– Mam coś takiego, że derby to jest jednak inny mecz. Jak byłem w Sopocie, to też graliśmy derby. Naprawdę lubię, jak jest dużo osób na trybunach. Jak są takie emocje, to mi się lepiej gra. Wolę grać przy pełnych trybunach, niż żeby nikogo nie było – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Mateusz Szlachetka, rozgrywający Dzików.



Udany debiut Dzików

Debiutancki sezon w ekstraklasie zespół zaczął z „wysokiego C”. Wygrał dwa pierwsze spotkania.

– To jest trzeci mecz sezonu z bardzo trudnym rywalem, z topową drużyną. To będzie na pewno wyzwanie. Mam nadzieję, że stworzymy fajne sportowe widowisko na miarę derbów – dodaje Krzysztof Szablowski, trener Dzików.

Trener Dzików został zapytany na naszej antenie o największy atut Legii.

– Mają wiele atutów, ale przede wszystkim są zespołem bardzo atletycznym, grają bardzo fizycznie. Z tym ich atletyzmem, z tą ich fizycznością trzeba będzie się zmierzyć – mówi Krzysztof Szablowski.

Derby stolicy

Ostatni raz do derbów stolicy w Polskiej Lidze Koszykówki doszło w sezonie 2009/10, gdy spotkały się w nich zespoły Polonii i Polonii 2011. Legia poprzednio rywalizowała na tym szczeblu z lokalnym rywalem w rozgrywkach 2002/03, gdy mierzyła się z Polonią Warbud.

Dziki przystąpią do spotkania z Legią z wyższej pozycji w tabeli. Po dwóch meczach mają bilans 2-0, dzięki zwycięstwom nad Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski 86:65 u siebie i Arriva Twardymi Piernikami Toruń 80:72 na wyjeździe. Legia na inaugurację pokonała Stelmet Enea Zastal Zielona 90:72, ale uległa w Słupsku Grupa Sierleccy Czarnym 80:82.

Dziki, utworzone w 2017 roku na bazie trzecioligowego MKS MOS Ochota, to jeden z najmłodszych klubów w ekstraklasie. W pierwszych meczach sezonu podopieczni trenera Krzysztofa Szablowskiego zademonstrowali waleczność i skuteczność. Dwa pierwsze spotkania pokazały też, że dobrze trafiono z doborem graczy z USA, którzy odgrywają główne role w drużynie. Wyróżniającym się zawodnikiem „watahy” jest z pewnością Emmanuel Little, który w obydwu dotychczasowych spotkaniach zanotował double-double. Amerykanin jest najlepiej zbierającym Orlen Basket Ligi ze średnią 12,0.

W Legii w pierwszych meczach wyróżnił się Raymond Cowels, który po rocznej nieobecności, wrócił do warszawskiego zespołu. Średnio zdobywa 18 punktów w meczu i jest liderem pod względem skuteczności rzutów za 3 pkt (9 celnych na 13 prób).

Początek spotkania w hali Bemowo o godz. 20. Wszystkie bilety zostały wyprzedane. Organizatorzy spodziewają się na trybunach kompletu, blisko 2 tysięcy widzów.

Czytaj też: Gdzie odbędą się piłkarskie Mistrzostwa Europy? UEFA potwierdziła gospodarzy [SPRAWDŹ]