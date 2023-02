„Jesteśmy gotowi”. Siedlecka Pogoń zagra o półfinał piłkarskiego Pucharu Polski Beata Głozak 27.02.2023 21:53 Siedlecka Pogoń przed historyczną szansą. Jutro ćwierćfinał Pucharu Polski. Zespół Marka Saganowskiego przed własną publicznością zmierzy się z pierwszoligowym Górnikiem Łęczną.

„Jesteśmy gotowi”. Siedlecka Pogoń zagra o półfinał piłkarskiego Pucharu Polski (autor: Pogoń Siedlce)

– Jesteśmy gotowi – mówi szkoleniowiec biało-niebieskich. - To podkręcające, taki jest sport. My takim czarnym koniem, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, jesteśmy w tych rozgrywkach Pucharu Polski. Myślę, że dużo przed tym meczem nie trzeba mówić, bo tak, jak i my, kibice i zawodnicy będą wiedzieli, jakie to jest święto - tłumaczy.





Na jutrzejsze spotkanie gotowi są także siedlczanie, z którymi rozmawiała nasza reporterka Beata Głozak.







Aby dotrzeć do ćwierćfinału, siedlczanie pokonali trzy pierwszoligowe zespoły: Chojniczankę Chojnice, Chrobrego Głogów i Resovię Rzeszów.

Ostatni raz Pogoń znalazła się w gronie ośmiu najlepszych zespołów rozgrywek w 1988 roku.

Początek spotkania o 17:30.

Czytaj też: Ekstraklasa piłkarska. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk