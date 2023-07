Pogoń Siedlce zainauguruje dziś jesienną rundę rozgrywek Aneta Borkowska 21.07.2023 11:13 Siedlecki klub meczem z rezerwami ŁKS-u Łódź zainauguruje dziś rozgrywki jesiennej rundy piłkarskiej drugiej ligi. Drużynę wzmocniło kilku nowych zawodników. — Za nami ciężka praca i zgrywanie zespołu — mówi trener Pogoni Siedlce Marek Brzozowski. Spotkanie odbędzie się przy stadionie Jana Pawła II o godzinie 17:00.

Pogoń Siedlce zainauguruje rozgrywki jesiennej rundy piłkarskiej (autor: RDC)

Cele to pierwsza szóstka i baraże o awans na zaplecze ekstraklasy. Pogoń Siedlce meczem z rezerwami ŁKS-u Łódź zainauguruje dziś rozgrywki jesiennej rundy piłkarskiej drugiej ligi.

Drużynę wzmocniło sześciu zawodników, grających wcześniej m.in. w Miedzi Legnica, Lubliniance czy Termalice Nieciecza. O planach na ten sezon opowiada nowy trener Marek Brzozowski.

— Cel krótkoterminowy to wygrać najbliższy mesz. Na tym się teraz skupiamy, nie chcemy zbyt daleko w przyszłość wybiegać. Natomiast klub postawił poważny cel, żeby to były minimum baraże o awans do pierwszej ligi, więc od czterech tygodni dość ciężko pracujemy, wzmacniamy skład — mówi Brzozowski.

Prezes zarządu klubu Łukasz Jarkowski, twierdzi, że ambicje są duże.

— Chcielibyśmy bardzo, natomiast realnie podchodząc do nowego sezonu, trzeba sobie powiedzieć wprost, że pewnie na 18 zespołów dzisiaj, przeddzień wystartowania rozgrywek, to chyba 18 drużyn myśli o tym, żeby awansować do pierwszej ligi. Liga na pewno będzie bardzo wyrównana. Uważam, ze mamy mocną drużynę. Udało nam się zmontować kawał dobrej ekipy. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony — podaje Jarkowski.

Czego potrzebuje Pogoń?

Trener Brzozowski przyznaje, że za nimi ciężka praca i zgrywanie zespołu.

— Zmieniliśmy system gry, więc to na pewno jest czasochłonne i potrzeba dość dużo cierpliwości. Szlifowanie tego systemu, modelu gry, jeszcze potrwa i tak naprawdę będziemy to poznawać, będziemy się w tym coraz lepiej czuć z każdym meczem — mówi Brzozowski.

Nowym kapitanem został Tomasz Lewandowski.

— Dużo na treningu popracujemy nad aspektem związanym z ofensywą. Na sparingach było widać, że gramy bardziej ofensywnie, ale za tym musi iść też bardzo dobra gra defensywna. Sytuacji będziemy sobie stwarzali dużo, bo nasza siła ofensywna jest bardzo mocna i to są zawodnicy, którzy potrafią w pojedynek rozstrzygnąć losy meczu — dodaje.

Mecz z ŁKS-em Pogoń rozegra przed własną publicznością. Spotkanie odbędzie się dziś przy stadionie Jana Pawła II o godzinie 17:00.

Czytaj też: Zniszczyli betonowy stół do gry w piłkarzyki. Szukają ich policjanci i władze gminy