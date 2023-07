Zniszczyli betonowy stół do gry w piłkarzyki. Szukają ich policjanci i władze gminy Beata Głozak 20.07.2023 20:11 Akt wandalizmu w Seroczynie w gminie Wodynie w powiecie siedleckim. Ktoś zniszczył sprzęty w otwartej strefie aktywnego wypoczynku. Samorząd apeluje do sprawców, aby się przyznali i zapłacili za szkody.

Wandale w gminie Wodynie (autor: UG Wodynie)

Zniszczony sprzęt w otwartej strefie aktywnego wypoczynku w gminie Wodynie w powiecie siedleckim.

– Sprawcami są prawdopodobnie nasi mieszkańcy – mówi zbulwersowany wójt Wojciech Klepacki. - Szczególnie to jedno urządzenie, te piłkarzyki z takim dużym elementem betonowym. Do tej pory nie mogę też zrozumieć, w jaki sposób tutaj młodzi ludzie są w stanie taki beton rozwalić wręcz. Koszt wymiany jest w granicach 8 tysięcy złotych. To przecież ma służyć wszystkim mieszkańcom, a okazuje się, że niektórym to przeszkadza - tłumaczy.



Sprawę zgłoszono na policję, z miejsca zdarzenia zabezpieczono monitoring. Wójt podkreśla, że jeśli sprawcy zniszczeń zgłoszą się, pokryją koszty napraw i przeproszą – gmina odstąpi od dalszych działań.

