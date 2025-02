Derby Mazowsza z debiutem Szkurina? Legia zawalczy o punkty w Radomiu Miłosz Kuter 22.02.2025 11:25 Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom w ramach 22. kolejki Ekstraklasy. Stołeczna drużyna, zajmująca 4. miejsce w tabeli, jest zdecydowanym faworytem, podczas gdy Radomiak walczy o utrzymanie. Mecz może być okazją do debiutu nowego napastnika Legii, Ilji Szkurina.

Legia Warszawa vs Radomiak Radom (autor: Legia Warszawa/X)

Wielkie derby Mazowsza i mecz przyjaźni. Legia Warszawa podejmie Radomiaka Radom na wyjeździe w ramach 22. kolejki Ekstraklasy. Dla stołecznej drużyny będzie to szansa na dalsze utrzymanie wysokiej pozycji w tabeli, bo Legia plasuje się na 4. miejscu, zaledwie 7 punktów za liderem, Rakowem Częstochowa.

Radomiak, który znajduje się na 15. miejscu, walczy o utrzymanie w Ekstraklasie i z pewnością nie będzie łatwym rywalem. Zieloni są w trudnej sytuacji, tuż nad strefą spadkową, i każdy punkt może okazać się na wagę utrzymania.

– Legia musi pokazać dominację – mówi były obrońca reprezentacji Polski Łukasz Broź.

– To jest przeciwnik, który tak naprawdę w ostatnich meczach stracił chyba 9 bramek, więc obrona chyba i cały zespół nie gra spójnie i widzę, że są duże dziury, duże mankamenty. Ten mecz tak naprawdę Legia musi wygrać. – mówi Broź.

Spotkanie może być także okazją do debiutu nowego napastnika Legii, Ilji Szkurina, który przeszedł do klubu ze Stali Mielec za kwotę blisko 1,5 miliona złotych.

– To nie jest jednak antidotum na problemy Legii – uważa Jacek Kurowski dziennikarz TVP Sport.

– Nie jestem pewien do końca czy to będzie lek na całe złoto. To jest na pewno zaspokojenie pewnego braku Legii. To jest na pewno solidny ligowiec z dobrymi liczbami. Piłkarz, którego trzeba również umieć obsłużyć i ja dzisiaj nie powiem, że to jest łatwe, że to wszystko pójdzie płynnie. – mówi Kurowski.

Mecz rozpocznie się o godzinie 20:15. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Polskiego Radia RDC, a spotkanie skomentują Miłosz Kuter i Tomasz Sokołowski.

