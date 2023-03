Jacek Bednarz przed meczem Legii: Radomiak lubi zadawać ciosy Przemysław Paczkowski 17.03.2023 12:51 Radomiak Radom zmierzy się dziś z Legią Warszawa. Podopieczni Kosty Runjaicia tracą do lidera Rakowa Częstochowa 9 punktów i na tym etapie rozgrywek nie ma miejsca na pomyłkę. – Legia potrzebuje punktów, jeśli chce myśleć o mistrzostwie – powiedział w Magazynie Sportowym RDC był piłkarz Wojskowych Jacek Bednarz.

Jacek Bednarz o meczu Legii z Radomiakiem (autor: RDC)

Dziś w derbach Mazowsza w piłkarskiej Ekstraklasie zmierzą się dwie bardzo zdeterminowane drużyny – Radomiak Radom podejmie Legię Warszawa.

Wojskowi tracą do lidera, a Zieloni pod dwóch porażkach z rzędu i na 10 kolejek przed końcem sezonu zajmują 9. miejsce.

– Legia pojedzie po trzy punkty. Nawet jak nie będzie faworytem, to będzie musiała grać. A dla Radomiaka, który lubi zadawać ciosy i potrafi to robić, to być może idealny scenariusz: wyczekać na moment, zadać cios, a później kontrolować to, co się dzieje na boisku – powiedział w Radiu dla Ciebie były piłkarz Wojskowych Jacek Bednarz.

Początek spotkania o godz. 20:30 na Stadionie MOSiR w Radomiu. Spotkanie sędziować będzie Krzysztof Jakubik z Siedlec, a na VAR-ze zasiądzie Szymon Marciniak.

Posłuchaj całej rozmowy: Magazyn Sportowy. Legia i Radomiak w 25. kolejce Ekstraklasy

