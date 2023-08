Bogusław Leśnodorski: Legia wygląda dużo lepiej i to przynosi efekty Przemysław Paczkowski 30.08.2023 20:42 Na temat zmian w Legii Warszawa wypowiadał się na antenie Radia dla Ciebie były współwłaściciel klubu Bogusław Leśnodorski. W „Magazynie Sportowym RDC” podkreślił, że przez ostatnie półtora roku zarządzanie klubem się poprawiło. — Trzeba to na pewno przyznać, i to mnie cieszy, że to wygląda z zewnątrz przynajmniej poprawnie — powiedział.

Bogusław Leśnodorski w Magazynie Sportowym (autor: RDC)

Były współwłaściciel Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski uważa, że klub wygląda dużo lepiej i przynosi efekty. W 2017 roku między Leśnodorskim, a obecnym właścicielem Legii Dariuszem Mioduskiem wybuchł konflikt. Skutkiem było sprzedanie udziałów i rezygnacja z funkcji prezesa klubu przez Leśnodorskiego.

Były Wojskowych uważa, że przez ostatnie półtora roku zarządzanie klubem się poprawiło.

— Trzeba to na pewno przyznać, i to mnie cieszy, że to wygląda z zewnątrz przynajmniej poprawnie. Nie robią rzeczy, które są oczywiście głupie i wszystko jest na swoim miejscu. To przynosi efekty. Dużo lepiej ten klub wygląda w ostatnim półtora roku — powiedział Leśnodorski.

Widoczna poprawa

Leśnodorski nie kryje zadowolenia z poprawy sytuacji w Legii, jednak uważa, że obecne działania nie poprowadzą klubu do czołówki w Europie.

— Nie jest to moim zdaniem sposób zarządzania czy administrowania, który zrobi wielką różnicę, że ten klub nagle stanie się poważnym, europejskim graczem. Nie tędy droga. Na pewno wygląda to, szczególnie w porównaniu do wcześniejszych lat, dużo, dużo lepiej — podkreślił.

Legia Warszawa to obecny wicemistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski.

