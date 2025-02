W Sokołowie Podlaskim działa wyremontowana stacja uzdatniania wody Olga Kwaśniewska 05.02.2025 09:01 Zmodernizowana stacja uzdatniania wody już działa w Sokołowie Podlaskim. Remont był konieczny, ponieważ poprzednie urządzenia miały 50 lat. — Mogły ulec awariom. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby ta woda nie była dostarczona — powiedziała prezes Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim Bogumiła Oniśk.

Zmodernizowana Stacja Wodociągowa w Sokołowie Podlaskim (autor: puiksokolowpodl.pl)

Mniej awarii, całodobowy monitoring i lepsza jakość filtracji. W Sokołowie Podlaskim działa już wyremontowana stacja uzdatniania wody.

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim Bogumiła Oniśk poinformowała, że poprzednie urządzenia miały 50 lat.

— Poprzedni obiekt był z lat siedemdziesiątych. Przyszedł moment, że była potrzeba modernizacji. Jest to jedyny obiekt, który zasila miasto w wodę. To troska o przyszłość mieszkańców i tego obiektu, dlatego że urządzenia dość stare mogły ulec awariom. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby ta woda nie była dostarczona — powiedziała Oniśk.

Jedna z mieszkanek, z którą rozmawiała reporterka Polskiego Radia RDC, cieszy się, że woda będzie lepszej jakości.

— Jestem mieszkańcem Sokołowa od urodzenia, więc z wody korzystam od zawsze. Woda jest potrzebna dla każdego, dla dzieci, dla dorosłych. Na pewno ta woda będzie lepsza — zaznaczyła.

Modernizacja stacji uzdatniania wody kosztowała ponad 14 mln zł, z czego ponad 8 to środki z Polskiego Ładu, a około 5 mln pochodzi z innych dotacji, m.in. z budżetu Mazowsza.

