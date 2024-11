Kwiaty Pamięci w Sokołowie Podlaskim. „Chcemy upamiętnić zamordowanych mieszkańców” Olga Kwaśniewska 14.11.2024 07:46 Ponad 18 tysięcy cebulek żonkili zostanie zasadzonych w ramach akcji Kwiaty Pamięci w Sokołowie Podlaskim. To tyle, ile aktualnie miasto liczy mieszkańców. Samorząd wspólnie z Sokołowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym chce w ten sposób upamiętnić 6 tysięcy mieszkańców zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny Światowej. Początek akcji dzisiaj o godzinie 10 w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki w Sokołowie Podlaskim. Sadzenie potrwa do soboty włącznie.

Akcja Kwiaty Pamięci w Sokołowie Podlaskim (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W czwartek 14 listopada zostaną zasadzone w Sokołowie Podlaskim Kwiaty Pamięci. Symbolicznymi cebulkami żonkili, które zakwitną wiosną, Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne wspólnie z samorządem miejskim chcą upamiętnić 6 tysięcy mieszkańców zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Agata Mosiej z STSK przypomina, że w mieście działało getto.

— Chcemy upamiętnić mieszkańców naszego miasta. Wiemy przecież, że społeczność żydowska w Sokołowie Podlaskim stanowiła od dziesięcioleci większość jego mieszkańców. Tutejsi Żydzi to byli rzemieślnicy, handlarze, szczególnie też znani byli sokołowscy szewcy, którzy swoje towary sprzedawali, nawet jak podają źródła historyczne do carskiej armii — mówi Mosiej.

Cebulek kwiatów jest aż kilkanaście tysięcy.

— Żonkili jest tyle, ile według danych aktualnych, statystycznych mieszkańców naszego miasta — 18 200 cebulek. Planujemy też te nasze kwiaty pamięci, jak to symbolicznie nazywamy, zasadzić również koło Biblioteki Miejskiej. To miejsce czy teren dawnego dworca kolejowego, skąd Żydzi byli wywożeni wagonami do obozu zagłady do Treblinki — dodaje Mosiej.

Początek akcji dzisiaj o godzinie 10 w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki w Sokołowie Podlaskim.

Sadzenie potrwa do soboty włącznie. Udział wziąć mogą wszyscy chętni mieszkańcy.

