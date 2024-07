Zalew nad Muchawką w Siedlcach jest znów zdatny do kąpieli – woda w zbiorniku nie jest już skażona bakteriami E. coli. – Wydaliśmy już ocenę o przydatności wody do kąpieli – mówi dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach Joanna Like.