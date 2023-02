Wojsko i resort infrastruktury wyremontują ulice w Siedlcach Olga Kwaśniewska 01.02.2023 21:41 Nie 100, a 160 mln złotych na remont ulic w Siedlcach przeznaczą resorty infrastruktury oraz obrony narodowej – to wszystko potrzeby wojska. Poza planowanymi wcześniej ulicami Okopową, Artyleryjską i Garwolińską do drogi krajowej nr 2 przebudowy mają się doczekać także Składowa oraz Łukowska.

Nowe drogi w Siedlcach (autor: Mapy Google)

– Proponowaliśmy przebudowę ulic Składowej i Targowej oraz przejazd do ulicy Berdyczowskiej i dalej do Brzeskiej, żeby ułatwić przemieszczanie się pojazdów. Jednakże ministerstwo infrastruktury zdecydowało, że będzie potrzeba wykonania ulic Składowej i Łukowskiej – mówi naczelnik wydziału dróg w urzędzie miasta Wojciech Cylwik.

– To szansa na rozwój tego miasta – uważa z kolei poseł PiS Krzysztof Tchórzewski. – To będzie rozbudowa dróg, które jednocześnie będą bardzo potrzebne dla wojska na terenie południowej części Siedlec. Jest to niezwykle ważna sprawa także dla lokalnych społeczności. Poprawia się jakość życia naszych mieszkańców – podkreśla.

Umowa na remont ulic od Okopowej do krajowej „dwójki” została podpisana pod koniec minionego roku. Na przebudowę Składowej i Łukowskiej ma zostać podpisana jeszcze w lutym tego roku.

Czytaj też: Pechowe windy na dworcu w Łochowie. 19 awarii w ciągu roku