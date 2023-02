Pechowe windy na dworcu w Łochowie. 19 awarii w ciągu roku Olga Kwaśniewska 01.02.2023 15:38 Przejście przez dworzec kolejowy w Łochowie jest nie lada wyzwaniem. Na problemy skarżą się seniorzy, matki z wózkami i niepełnosprawni. Wszystko przez... awarie wind.

Pechowe windy w Łochowie (autor: RDC)

Mieszkańcy zwrócili się do RDC z prośbą o interwencję. Mówi jedna z łochowianek, pani Paula.



- W ostatnim czasie często nie działała winda. Nawet miedzy okresem świątecznym, a Nowym Rokiem był problem, bo tydzień prawie winda nie działała. Akurat miałam takie szczęście, że z mężem wybrałam się na spacer, bo wnieśliśmy te córkę w wózku, który waży prawie 5 kilo - sam wózek. A jeszcze 10-kilowe dziecko - podkreśla.

Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK SA odpowiada - w tamtym roku doszło do 19 awarii.

- Obecnie windy na stacji w Łochowie zostały naprawione i są sprawne, a podróżni mogą z nich korzystać. W celu ograniczenia ewentualnych niedogodności podróżnych windy są dwa razy na dobę sprawdzane przez naszych pracowników. Stwierdzone awarie są niezwłocznie zgłaszane do serwisu i podawane do wiadomości w portalu pasażera - mówi.

Problem wadliwych wind istnieje odkąd dworzec został zaprojektowany i wyremontowany 6 lat temu. Projekt nie zakładał budowy pochylni wzdłuż schodów, które są za wąskie na jej montaż, a teraz - nie ma już możliwości ich przebudowania.

Czytaj też: Elektryki dla pasażerów komunikacji miejskiej w Siedlcach za rok