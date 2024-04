Wjechał w pieszych i uciekł. Zarzuty dla 48-latka z powiatu siedleckiego Olga Kwaśniewska 09.04.2024 14:13 Zarzuty spowodowania wypadku, nieudzielenia pomocy i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 48-letni kierowca z powiatu siedleckiego. Mężczyzna w sobotę wieczorem w Oleśnicy w gminie Wodynie wjechał w trzech pieszych. Udało się go namierzyć dzięki śladom na miejscu zdarzenia.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach (autor: RDC)

12 lat więzienia grozi kierowcy z powiatu siedleckiego, który wjechał w trzech pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w sobotę w Oleśnicy w gminie Wodynie.

- Tymi pokrzywdzony okazali się mężczyźni w wieku 36, 37 i 52 lat. Przy czym, jeżeli chodzi o 37-latka, to doznał on obrażeń ciała, stanowiących chorobę zagrażającą jego życiu. Natomiast, jeżeli chodzi o dwóch pozostałych mężczyzn, to doznali oni ogólnych potłuczeń ciała, które nie stanowią zagrożenia ni dla ich życia, ani dla ich zdrowia - mówi prokurator Katarzyna Wąsak.



Mężczyznę udało się namierzyć dzięki śladom na miejscu zdarzenia.

- Był tam fragment uszkodzonego samochodu. Policjanci dzięki tym uszkodzeniom, dzięki fragmentowi jednego z samochodów, który został tam na miejscu zdarzenia ustalili, do kogo ten samochód należy - tłumaczy prokuratorka.





Kierowca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wystąpiła o trzymiesięczny areszt.

