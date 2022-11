Szpital w Siedlcach wstrzymał przyjęcia. Chodzi o pieniądze - lecznica przekroczyła już ryczałt na ten rok Olga Kwaśniewska 07.11.2022 14:15 Nie zoperujemy nosa, kolana czy tarczycy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Lecznica wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów. To ze względu na przekroczenie ryczałtu w ramach umowy szpitalnej i brak środków NFZ na zapłaty za nadwykonania.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (autor: mat. szpitala)

Lecznica wstrzymała planowe przyjęcia pacjentów do końca tego roku.

- Zostały one wstrzymane z uwagi na przekroczenie ryczałtu w ramach umowy z NFZ. W tej chwili do końca września jest to ponad 11 mln nadwykonań, co stanowi 113 procent całego ryczałtu - mówi rzeczniczka Barbara Jakubczyk.







- Nie zamykamy jednak całkiem szpitala - uspokaja rzeczniczka. - Te wstrzymania nie dotyczą planowanej diagnostyki leczenia chorób nowotworowych, świadczeń nagłych, pilnych, kontynuacji leczenia oraz świadczeń, które są rozliczane w ramach odrębnego finansowania. To są takie hospitalizacje, jak leczenie dzieci, leczenie zaćmy, porody, zawały. To nie jest tak, że zamknęliśmy cały szpital. Poradnie działają normalnie - wskazuje.





- Spodziewamy się, że w podobnej sytuacji będzie więcej szpitali - przyznaje Elżbieta Lanc z zarządu województwa. - Jest bardzo dużo nadwykonań, a dlaczego? Dlatego, że w czasie pandemii w zasadzie pacjenci nie przychodzili z tym, co jest najważniejsze. Stworzyły się bardzo duże zaniedbania, duże kolejki, jakieś ważne zabiegi, ważne operacje były wykonane - mówi.





Jak dowiedziało się RDC, NFZ zapłaci za nadwykonania, jeśli szpital dośle dokumentację i rachunek. W zależności od tego, jak szybko wpłyną środki. lecznica odmrozi planowe przyjęcia.

Czytaj też: Poczta Polska szuka pracowników na okres świąteczny. Nawet 600 wakatów