Szaliki i czapki dla potrzebujących. W Siedlcach rusza akcja "Podziel się ciepłem" Aneta Borkowska 10.12.2023 16:36 Czapki, szaliki i rękawiczki na wagę złota. W Siedlcach rusza akcja "Podziel się ciepłem". Organizatorzy zachęcają do zostawiania części swojej zimowej garderoby na drzewach. Rzeczy, które na nich pozostaną do 19 grudnia zostaną wyprane i przekazane do siedleckiej Caritas.

W Siedlcach rusza akcja "Podziel się ciepłem" (autor: Pexels)

To już trzecia edycja akcji, a dwie poprzednie pokazały, że siedlczanie chcą pomagać jeszcze mocniej.

- Akcja potrwa do 18 grudnia - mówi organizator akcji Grzegorz Orzełowski.

- W momencie kiedy 19 grudnia okaże się, że na tych drzewach pozostały jakieś rzeczy wieziemy to do pralni, pierzemy i oddajemy do Caritasu - mówi Orzełowski.

Takie akcje są ważne, zwłaszcza w trakcie przedświątecznego szału zakupowego.

- Myślę, że takie akcje powodują takie zapukanie do serca każdego z nas. To jest oczywiście drobiazg, ale to jest takie podzielenie się swoim sercem - dodaje organizator akcji.

Drzewa na których będzie można zostawić dary znajdują się przy ulicach: Sobieskiego, Wyszyńskiego, Żuławskiej, Niepodległości i Chrobrego. Wszystkie od niedzieli będą oznaczone.

