Czy 3 maja w piątek można jeść mięso? Prawo kościelne jest jednoznaczne RDC 02.05.2024 15:01 3 maja katolicy nie są zobowiązani do wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Choć jest to piątek, to tego dnia wypada również uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, co – zgodnie z zapisami prawa kościelnego – znosi obowiązek postu.

W piątek 3 maja praktykujący katolicy mogą spożywać mięso. Mimo że co do zasady jest to dzień postu, to w tym czasie wypada również uroczystość kościelna – Matki Bożej Królowej Polski – która znosi obowiązek poszczenia.

Jak podaje 1251 Kodeks prawa kanonicznego: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

Święto MB Królowej Polski – trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski nie należy do świąt nakazanych w Polsce, co oznacza, że tego dnia katolicy nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej.

Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w roku 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczyście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość.

