„O, matmo!”. Mobilna wystawa Centrum Nauki Kopernik dotarła pod Siedlce

„O, matmo!” Nowa wystawa Centrum Nauki Kopernik dostępna jest do obejrzenia w podsiedleckim Żelkowie Kolonii. Mobilne eksponaty pozwolą odkryć na nowo królową nauk. Wystawę można oglądać w niedzielę od 12:00 do 19:00 i w poniedziałek od 9:00 do 15:00.