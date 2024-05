Prezydent RP: związek między barwami RP a Polakami na całym świecie jest nierozerwalny RDC 02.05.2024 17:32 Związek między barwami Rzeczypospolitej a Polakami na całym świecie jest nierozerwalny — powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi RP i Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Podziękował także tym wszystkim, którzy „przechowują pamięć o Polsce”.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą (autor: PAP/Radek Pietruszka)

W czwartek, 2 maja, obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Prezydent - podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu - wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, akty nadania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz flagi państwowe przedstawicielom organizacji i instytucji szczególnie zasłużonym w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej w kraju i za granicą.

— Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj obecni po to, by uczcić ten bardzo ważny dzień, podwójnego święta - święta barw narodowych, Dnia Flagi RP i Dnia Polaków za Granicą i Polonii. Ten związek między nimi właśnie, między barwami Rzeczypospolitej a Polakami na całym świecie jest związkiem nierozerwalnym — podkreślił prezydent.

Dodał, że przed 1989 rokiem 2 maja był „raczej dniem usuwania barw narodowych niż ich eksponowania”. Z jednej strony - mówił - wiązało się to z wypaczeniem przez komunistów istoty Święta Pracy 1 maja a z drugiej - miało na celu ukrycie biało-czerwonych barw na rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prezydent podkreślił, że byli także ci, którzy „mieli w sercu wolną, suwerenną, niepodległą Polskę i wierzyli w to, że ona musi wrócić, z premedytacją te symbole przechowywali i eksponowali po to, by były obecne na 3 maja”. Podziękował tym wszystkim, którzy „przechowali pamięć o Polsce, bardzo często przez pokolenia”.

„Polskość przechowywana w sercu”

Prezydent zaznaczył, że symboliczne wręczenie przez niego aktów nadania obywatelstwa polskiego to podziękowania dla tych, którzy „swoją polskość przechowali w sercu, wychowaniu, mowie, pamięci o historii swoich rodzin, o swoim pochodzeniu”.

— Witamy z całego serca i ogromnie się cieszymy, że jesteście państwo dzisiaj z nami w sensie fizycznym, ale że jesteście państwo z nami sercem od zawsze. Dziękujemy za to ogromnie — powiedział Duda.

Dziękował przedstawicielom Polonii m.in. „za uczenie dzieci, wychowywanie kolejnych pokoleń, budowanie więzów gospodarczych, budowanie więzów pomiędzy grupami zawodowymi”.

Promowanie Polski poza granicami

Prezydent podziękował również za promowanie Polski poza granicami.

— Chcemy być obecni gospodarczo, turystycznie, chcemy być obecni na różnych polach działalności - sportowej, społecznej. Dziękuję, że tam, gdzie przybywamy z naszymi misjami choćby gospodarczymi, zawsze jesteście państwo i zawsze nas wspieracie. Zawsze jesteście otwarci na współpracę z ojczyzną po to także, by wspierać polskie firmy, które do waszych krajów przybywają — powiedział prezydent do zebranych.

Zaapelował, by otrzymane w czwartek biało-czerwone flagi umacniały, gromadziły i dawały siłę do codziennej działalności tak, jak w czasach średniowiecznych „sztandar gromadził rycerzy i porządkował szyki”.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Z kolei obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

