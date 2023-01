Symbol Siedlec powrócił na swoje miejsce. „Jacek” już na wieży Beata Głozak 22.01.2023 12:55 W sobotę po południu na dachu Muzeum Regionalnego zainstalowano najbardziej znaną rzeźbę w mieście - Jacka. Monument zdjęto we wrześniu 2021 roku podczas remontu wieży. Życie bez Jacka było smutniejsze - usłyszała nasza reporterka.

4 Symbol Siedlec powrócił na swoje miejsce. „Jacek” już na wieży (autor: RDC)

Moment jego powrotu razem z siedlczanami obserwowała nasza reporterka Beata Głozak.



Powrót Jacka był wyczekiwany przez siedlczan od wielu miesięcy. Ostatnie tygodnie rzeźba spędziła w siedleckim Mostostalu, gdzie była przygotowywana konstrukcja umożliwiająca jej połączenie z wieżą.

- Teraz wykonano takie elementy stalowe. Te elementy są zmienione po to, żeby było na śruby zamontowane. Jak ktoś kiedyś będzie podejmował kolejną renowację figurki, to nie będzie musiał przecinać tej konstrukcji. Sobie po prostu odkręci śruby i spokojnie zostanie to zdemontowane. Po to był cały ten zabieg, ta dodatkowa konstrukcja - mówił wicedyrektor Muzeum Krzysztof Chaberski.





Pierwotnie rzeźba miała być zamontowana na wieży razem z końcem jej remontu. Niestety okazało się to niemożliwe, bo jej zniszczenia były tak duże, że konieczna była kosztowna renowacja. Ostatni raz Jacek "zszedł na ziemię" w 2000 roku, kiedy podczas wichury rzeźba spadła z dachu muzeum.

Autor: Beata Głozak/PL