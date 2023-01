Coraz bliżej otwarcia zabytkowej Aleksandrii po rewitalizacji. W parku w Siedlcach mimo zimy trwają prace 07.01.2023 20:53 Gotowe są instalacje elektryczne i monitoringu czy budynek obsługi parku. Trwa układanie alejek. W parku Aleksandria w Siedlcach prace wrą. Niedługo ukończone zostanie ogrodzenie. Do oddania obiektu zostało niespełna pół roku.

Coraz bliżej otwarcia zabytkowej Aleksandrii po rewitalizacji (autor: siedlce.pl)

- Konieczne było przeprojektowanie ogrodzenia od strony ul. Prusa - przyznaje prezydent Andrzej Sitnik.

- Dotyczy tego, aby zachować jak najwięcej drzew, a w związku z tym w pewnych miejscach nie będzie podmurówki, a będą dłuższe te elementy metalowe po to, tylko aby nie ingerować w drzewa, które są bezpośrednio przy ogrodzeniu - dodaje Sitnik.

- Codziennie na terenie parku pracuje kilkanaście osób - zapewnia naczelnik wydziału programów rozwojowych w Urzędzie Miasta Dariusz Godlewski.

- Głównym tematem, na którym wykonawca chce się skupić, są alejki, czyli to, co jest w największy zakresie do zrobienia i który może spowodować jakieś opóźnienia. Mamy zapewnienie, że kolo 10-12 osób codziennie będzie, będą robione alejki głównie te kostkowane, jeżeli chodzi o alejki szutrowe, dostawa tej warstwy wierzchniej będzie z końcem stycznia - mówi Godlewski.

Miasto lada dzień wybierze wykonawcę tego odcinka ogrodzenia. Później, wiosną zostaną jeszcze prace przy budowie altany koncertowej i nasadzenia oraz drobna architektura, jak fontanna czy ławki. Całość ma kosztować niespełna 15 mln zł i będzie gotowa do końca maja. Wiosną pojawią się nowe nasadzenia, ławki i altana koncertowa. Odtworzony zostanie także most na wyspę na parkowym stawie. Termin oddania parku to koniec maja. Rewitalizacja pochłonie w sumie około 15 mln zł.

