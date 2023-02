Siedlecka kranówka dobra jak wody butelkowane. Porównał je PWiK Beata Głozak 27.02.2023 22:17 Siedlecka kranówka jak butelkowana woda mineralna - wynika z badań przeprowadzonych przez laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Porównaliśmy ją z dwiema popularnymi wodami kupowanymi w sklepach – mówi specjalistka ds. badania wody Monika Zdolińska.

Siedlecka kranówka dobra jak wody butelkowane. Porównał je PWiK (autor: RDC)

- Próbki były badane dwa tygodnie temu. I tydzień temu druga woda butelkowana była też badana. Nasza woda jest wodą takiej średniej twardości i jeżeli chodzi o picie takiej bezpośrednio z kranu, to jest bardzo dobra woda, bo zawiera ona odpowiednią ilość minerałów - jonów wapnia, jonów magnezu - tłumaczy Monika Zdolińska.





Potwierdzają to też mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Beata Głozak.



Siedlecka kranówka swoją jakość zawdzięcza między innymi temu, że jest wydobywana ze studni głębinowych z głębokości 100 metrów. Nie jest chlorowana, a jedyne uzdatnianie polega na usuwaniu żelaza i manganu do ilości śladowych.

