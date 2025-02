Więcej obowiązków za te same pieniądze? Pracownicy szkół zaniepokojeni planami ratusza Beata Głozak 17.02.2025 20:39 Do władz Siedlec trafiła petycja w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych. Kierownicy gospodarczy zatrudnieni w szkołach apelują o uwzględnienie ich głosu przy tworzeniu nowej jednostki. Założenie jest takie, aby w CUW pracę pracowników księgowości, kadr i kierowników gospodarczych wykonywało mniej osób. Zdaniem inicjatora pisma, w przypadku ostatniej grupy takie rozwiązanie się nie sprawdzi.

Szkoła/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Kierownicy gospodarczy zatrudnieni w siedleckich szkołach są zaniepokojeni planami powołania Centrum Usług Wspólnych. Złożyli na ręce władz Siedlec petycję. Apelują w niej o uwzględnienie ich głosu przy tworzeniu nowej jednostki.

— Doszły nas słuchy, że nam dołożą pracy, czyli możemy dostać jeszcze jakieś jednostki do obsługi. No i gdyby to było w tych samych pieniądzach, to mówiąc zwyczajnie po ludzku, tak uczciwie, kto by się zgodził, że dostanie, na przykład, dwa razy więcej pracy za te same pieniądze? — mówi inicjator pisma, kierownik gospodarczy ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach Grzegorz Puszkarski.

Cięcie wydatków w oświacie

Prezydent Tomasz Hapunowicz tłumaczy, że Centrum Usług Wspólnych, to sposób na cięcia wydatków w oświacie. Jak podkreśla, koszty, które ponoszą, są ogromne.

— Te koszty z roku na rok rosną. Mówimy o drastycznym wzroście i naszej dokładce do wszystkich zadań oświatowych. W tej chwili z własnych dochodów przeznaczamy ponad 100 milionów złotych. To wymusza na nas podjęcie pewnych działań oszczędnościowych — wyjaśnia Hapunowicz.

Rozwiązanie, które się nie sprawdzi?

Założenie jest takie, aby w nowej jednostce pracę pracowników księgowości, kadr i kierowników gospodarczych wykonywało mniej osób. Zdaniem inicjatora pisma, w przypadku kierowników gospodarczych takie rozwiązanie się nie sprawdzi.

— Perspektywa delegowania co rano do szkół, gdzie pojawiają się problemy, jest straszną perspektywą. Dzisiaj rano miałem awarię ogrzewania, minus 15 za oknem i tę awarię usunęliśmy do godziny 9:00. Chcę przypomnieć, że przy 16 stopniach uczniowie idą do domu, a mieliśmy w szkole 17,5. Gdyby mnie tu nie było, pewnie ten problem narósłby do innych rozmiarów — mówi Puszkarski.

Pod petycją podpisali się kierownicy wszystkich szkół podstawowych i średnich. Swoje stanowisko przekazali nie tylko prezydentowi, ale też przewodniczącej komisji edukacji i naczelniczce wydziału edukacji.

Według wstępnych szacunków urzędu, w wyniku powstania Centrum Usług Wspólnych zwolnienia miałyby dotknąć głównie emerytów — mowa o łącznie 35-40 osobach.

