W Siedlcach powstaną profesjonalne trasy narciarskie. Minister sportu: Jestem gotowy do współpracy Beata Głozak 29.01.2024 19:18 Ministerstwo Sportu i Turystyki pomoże Siedlcom w budowie profesjonalnych tras narciarskich. Taką deklarację złożył przebywający tam z wizytą szef resortu Sławomir Nitras. — Jeżeli władze miasta przygotują program budowy profesjonalnej trasy, spełniającej oczekiwania zarządzających klubem, to mogę państwu zagwarantować, że zrobię wszystko, żeby znalazły się w budżecie ministerstwa środki finansowe — zapewnił Nitras.

7 W Siedlcach powstaną profesjonalne trasy narciarskie (autor: PAP/Przemysław Piątkowski)

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras podczas wizyty w Siedlcach, złożył deklarację, że resort pomoże miastu w budowie profesjonalnych tras narciarskich. W tej chwili w Siedlcach jest jeden taki obiekt, przygotowany własnymi siłami przez członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Rawa.

— Jeżeli władze miasta przygotują program budowy profesjonalnej trasy, spełniającej oczekiwania zarządzających klubem, to mogę państwu zagwarantować, że zrobię wszystko, żeby znalazły się w budżecie ministerstwa środki finansowe, które pozwolą utwardzić trasę, wyasfaltować, zainwestować w sprzęt potrzebny do odśnieżania tej trasy — zapewnił Nitras.

Program wspierający rozwój sportów zimowych

Wsparcie Siedlec ma być początkiem szerszego ministerialnego programu wspierającego rozwój sportów zimowych.

— Skończmy z mitem, że można je uprawiać tylko na południu Polski — mówił Sławomir Nitras — To jest również mój apel do wszystkich samorządowców, żeby w Polsce narciarskie trasy biegowe mogły funkcjonować także w miastach. Jestem gotowy, w tej materii, do współpracy. Polacy wypatrują tych dni, kiedy można pobiegać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w sposób zorganizowany przy wsparciu państwa, tym wszystkim ludziom, nie tylko w górach, stworzyli taką możliwość — oznajmił.

Trasy narciarskie Siedlce-Sekuła otwarto kilka lat temu. Służą nie tylko zawodnikom UKS-u Rawa Siedlce, ale też siedlczanom, którzy rekreacyjnie biegają na nartach.

Czytaj też: Koniec budowy płockiego aquaparku. Miodolanka jest gotowa i czeka na odbiory

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/DJ