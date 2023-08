Największa hala sportowa w pow. siedleckim już prawie gotowa. „To prawdziwa perełka” Olga Kwaśniewska 01.08.2023 10:13 Trwają ostatnie prace przy wyposażeniu hali sportowej w Strzale w powiecie siedleckim. Obiekt będzie służył uczniom Zespołu Oświatowego, mieszkańcom i promocji sportu w regionie. — Są boiska do wszystkiego. Jest to hala pełnowymiarowa z trybunami. To standard europejski — mówi wójt gminy Siedlce. Hala będzie oddana do użytkowania we wrześniu.

Nowa arena do krajowych i lokalnych zawodów w Strzale już niemal gotowa (autor: youtube)

Nowa arena do krajowych i lokalnych zawodów jest już niemal gotowa. W podsiedleckiej Strzale przy Zespole Oświatowym dobiega końca budowa największej w powiecie hali.

Jak zapewnia wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski, pełnowymiarowy obiekt, będzie służył uczniom, mieszkańcom i promocji sportu w regionie.

— Piękny parking i piękna sala. Myślę, że dyrekcja wraz z nauczycielami będzie zadowolona, bo jest to duża promocja dla szkoły. Ma ponad 370 uczniów. Jest to dobre dla całego zespołu gminnego — mówi Brodowski.

W hali będą odbywać się także zawody klubu WLKS Nowe Iganie.

Sportowa perełka powiatu siedleckiego

Wójt podkreśla, że to prawdziwa sportowa perełka. Na arenie znajdą się boiska do koszykówki, siatkówki czy tenisa, ale także trybuny i szatnie z łazienkami.

— Są boiska do wszystkiego: do siatki, do kosza, do nogi, do piłki ręcznej. Jest to hala pełnowymiarowa z trybunami, a one są bardzo piękne, wysuwane. Jest to standard europejski. Mamy też nowe, rozkładane maty — wymienia Brodowski.

Koszt inwestycji wyniósł około 11 mln zł. Nowa arena powstała dzięki dotacji z Polskiego Ładu. Hala będzie gotowa do użytkowania od września.

