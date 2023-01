Siedlce bez problemu ze śmieciami. Drugi przetarg na odbiorcę odpadów zakończony Beata Głozak 18.01.2023 22:52 Siedlczanie będą mieć zapewniony stały odbiór odpadów ze swoich mieszkań i posesji. Miasto zakończyło drugi przetarg na to zadanie. Pierwszy unieważniono pod koniec roku, bo oferty były zbyt wysokie.

Siedlce bez problemu ze śmieciami. Drugi przetarg na odbiorcę odpadów zakończony (autor: PXHERE)

- Ceny zaproponowane przez wykonawców, którzy spełnili warunki formalne, są na szczęście niższe w porównaniu do tych ofert, które wpłynęły w grudniu. Kwota uzyskana w tym przetargu jest około 1,5 mln zł niższa. Oznacza to, że będziemy mniej dokładali do tego systemu - mówi Małgorzata Jaszczuk z wydziału gospodarki komunalnej.



Przetarg rozpisano na 10 miesięcy – od marca do końca tego roku. Aby w mieście nie zalegały odpady, na styczeń i luty podpisano oddzielne umowy z dotychczasowymi odbiorcami.

Dziura finansowa w systemie gospodarki odpadami w Siedlcach w tym roku wyniesie około 3 mln złotych.

