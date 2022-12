Przepełnione oddziały pediatryczne na Mazowszu. Wirus RSV atakuje dzieci Olga Kwaśniewska 22.12.2022 13:29 Chorują głównie najmłodsze dzieci. W całej Polsce brakuje łóżek na oddziałach pediatrycznych. Trwa szczyt zachorowań na RSV.

Przepełniony oddział pediatryczny w Siedlcach (autor: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach/fb)

Wirus RSV, obok grypy, jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji zwłaszcza najmłodszych dzieci. W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach brakuje łóżek do hospitalizacji pacjentów - mówi ordynator Paulina Mikulska. Najczęstszymi objawami wirusa RSV są duszność, kaszel i problemy z oddychaniem.

- Oczywiście dotyczy to głównie dzieci najmłodszych, te dzieci starsze oczywiście są nośnikami tego wirusa, często przynoszą go ze szkoły, z przedszkola, ale u nich najczęściej kończy się na jakimś małym katarze, pokasływaniu, ewentualnie gorączce. Najbardziej zagrożone są te najmłodsze dzieci w wieku 5-6 tygodni do 3 miesięcy. One najciężej przechodzą tę infekcję wirusem RSV i oczywiście wymagają hospitalizacji - dodaje ordynator.

- Rzeczywiście teraz mamy pacjentów ponad stan. Oczywiście mamy określona liczbę łóżek, ale kiedy jest taka potrzeba to my jesteśmy w stanie zwiększyć tę liczbę hospitalizowanych pacjentów nawet dwukrotnie. Ale rzeczywiście pacjentów jest bardzo dużo, wszystkie miejsca w oddziale są zajęte i mamy nadzieję, że uda nam się do świąt opanować tę sytuację, żeby jak najwięcej dzieci mogło spędzić święta w swoim domu - mówi Paulina Mikulska.

Na tak dużą liczbę zachorowań wpływ ma powrót do przedszkoli po pandemii, a także - pogoda.

- Zawsze ten okres, kiedy jest zimno jest szczytem zachorowań na infekcje wirusowe. Plus oczywiście sam fakt, że dzieci przebywają w skupiskach w szkole, w przedszkolu. Często są to dzieci niedoleczone albo jeszcze pokasłujące. Już kaszlą, ale rodzice uważają, że jeszcze nie tak bardzo, by zostać w domu i wystarczy chwila kontaktu i pozostałe dzieci również są chore - zaznacza.

W tej chwili chorych dzieci jest tak dużo, że na każde zwolnione łóżko pojawia się następny pacjent. Oddział liczy 32 łóżka i może zostać zwiększony dwukrotnie.

W Mławie natomiast - jak sprawdzili nasi reporterzy - oddział jest zapełniony w połowie. Z wirusem mierzy się też Radom. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przebywa obecnie 16 małych pacjentów ze zdiagnozowanym wirusem .

