Ostatnie prace na dworcu w Siedlcach. Kiedy otwarcie? Olga Kwaśniewska 04.08.2023 08:19 Otwarcie dworca PKP w Siedlcach na ostatniej prostej. Prawdopodobnie w połowie września obiekt po remoncie zostanie oddany do użytku Prace trwały od października 2021 roku.

Dworzec w Siedlcach na ostatniej prostej (autor: PKP SA)

- W lipcu oficjalnie zakończyliśmy prace budowlane w budynku dworca w Siedlcach. Do jego otwarcia jest już naprawdę blisko. Na dniach planujemy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. To wniosek niezbędny do udostępnienia dworca podróżnym. Wraz z jego złożeniem rozpoczną się także odbiory z wykonawcą robót - mówi Bartłomiej Sarna z zespołu prasowego PKP SA.

W ramach remontu całkowicie zmienił się wygląd zewnętrzny budynku, pojawiła się cegła na elewacji i nowe okna.

Wewnątrz na pasażerów czekać będzie wygodna poczekalnia z systemem informacji, kasy, ale także toalety i część usługowa. Prace kosztowały około 20 mln zł.

