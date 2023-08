Gmina Sabnie zabezpieczyła łatwopalne odpady. Kto poniesie koszty za utylizację? Beata Głozak 31.08.2023 20:39 Nadal nie wiadomo co stanie się z odpadami, które pod koniec lipca znaleziono w lesie w miejscowości Suchodół Włościański na terenie gminy Sabnie w powiecie sokołowskim. W trzynastu z dwudziestu jeden beczek znajdowały się rozpuszczalniki i farby. Gmina zabezpieczyła odpady w magazynie, ale nie zamierza ponosić kosztów za utylizację.

eczki z łatwopalnymi substancjami w lesie w gminie Sabnie (autor: WIOŚ)

W zagłębieniu po wydobyciu żwiru w lesie w gminie Sabnie ujawniono 21 metalowych beczek, z czego 13 z nich wypełnionych było rozpuszczalnikami i farbami. Beczki zostały przetransportowane na objęty monitoringiem plac przy Urzędzie Gminy. Obecnie przechowane są w gminnym magazynie. Odpady zostały tam zwiezione i zabezpieczone po tym jak stwierdzono przeciek.

Wójt Ireneusz Wyszyński podkreśla, że beczki porzucono na działce Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

— Czekamy na odpowiedź KOWR-u. Jak na razie nie poczuwa się do odpowiedzialności. Poczekamy, jeżeli nam odpowiedzą pozytywnie, że zabierają swoją niespodziankę, to dobrze. Jeżeli nie, to będziemy utylizować to sami. Zobaczymy jeszcze, jakie to będą pieniądze. Trzeba być finansowo przygotowanym na to i wtedy obciążymy ewentualnie KOWR kosztami — tłumaczy Wyszyński.

Na Mazowszu znajduje się obecnie ponad 60 nielegalnych składowisk z niebezpiecznymi odpadami.

Nielegalne składowiska odpadów na Mazowszu

To kolejne nielegalne składowisko odpadów na Mazowszu. Podobne odkryto m.in. w Duczkach i Starym Grabiu pod Wołominem. Również w samym Wołominie na terenie jednym z zakładów są tysiące beczek z chemikaliami.

Problem ten nie omija także większych miast. Na warszawskim Targówku od trzech lat znajduje się składowisko z niebezpiecznymi odpadami.

W Nowym Miszewie koło Płocka zaś pod koniec lipca wybuchł pożar na nielegalnym wysypisku śmieci. Gasiło go ponad 100 strażaków, a zapaliły się odpady zmieszane, sprasowane w kostki i ułożone w pryzmy.

