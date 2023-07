Tysiące beczek z chemikaliami w Wołominie. „Boję się, że zostanie z nas tylko popiół” Adam Abramiuk 25.07.2023 12:52 Obawiamy się, że o Wołominie wkrótce będzie się mówiło tylko w czasie przeszłym — tak o niebezpiecznym składowisku tysięcy beczek mówi jedna z mieszkanek. Chodzi o pojemniki z toksycznymi i wybuchowymi substancjami, które są składowane na terenie jednego z przedsiębiorstw. W tej sprawie toczą się zarówno postępowania prokuratury, inspektoratu środowiska, jak i samorządów.

Tysiące beczek z odpadami w Wołominie (autor: Elżbieta Radawan Burmistrz Wołomina)

Kobieta, która mieszka blisko zakładu w Wołominie, na którym wykryto składowisko chemikaliów, informuje o ogromnym przerażeniu wśród mieszkańców. Teraz, w kontekście pożaru podobnego składowiska pod Zieloną Górą, obawia się tykającej bomby ekologicznej niedaleko jej domu.

Jak informowaliśmy w RDC, badania wykazały, że w beczkach są substancje wybuchowe.

— Zielona Góra przy tym co jest u nas w Wołominie, to jest chyba 1/4 tej zawartości chemikaliów. Tutaj już powinien być alarm naprawdę dużego stopnia i wszyscy postawieni w gotowości. Obawiam się wybuchu, obawiam się, że zostanie z nas po prostu popiół, że będzie to na skalę tragedii narodowej, że o Wołominie będzie się mówiło już tylko w czasie przeszłym — mówi mieszkanka.

Kto usunie beczki?

Składowisko zostało wykryte pod koniec maja. Od tego czasu władze samorządowe przerzucają się odpowiedzialnością, kto ma usunąć beczki.

Mieszkanka Wołomina apeluje o rozsądek i jak najszybsze rozwiązanie problemu.

— My widzimy konferencję i teczki z papierami. Tak naprawdę mam wrażenie, że jest to tylko papierologia, bez żadnych efektów. Tutaj nikt nic nie wie i nic nikt o tym nie mówi. Bardzo prosimy o zaprzestanie przepychanek politycznych. Ta sprawa powinna być załatwiona w trybie natychmiastowym, pilnym — oznajmia.

Do pożaru podobnego składowiska doszło w sobotę w okolicach Zielonej Góry. W hali znajdowało się 5000 m3 chemikaliów. Ostrzeżeniem przed skażeniem powietrza objęto aż 7 powiatów województwa lubuskiego.

