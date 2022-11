Międzynarodowy Turniej w speedcubingu w Siedlcach Olga Kwaśniewska 04.11.2022 18:38 Najszybsi w Polsce, w Europie a nawet na świecie! Rekordziści i układacze różnych wariantów kostek Rubika zmierzą się w turnieju w Siedlcach.

Międzynarodowy Turniej w speed cubingu (autor: RDC/Olga Kwaśniewska)

W rywalizacji weźmie udział 100 najwyższej klasy zawodników. Patronat nad turniejem objęła między innymi Światowa Federacja Speedcubingu, co oznacza, że każdy ustanowiony rekord będzie zarazem rekordem Guinnessa.

W turnieju wystąpi pochodzący z okolic Siedlec aktualny mistrz Polski Hubert Firek. Zdradza, że układanie kostek ułatwiają algorytmy.

- Algorytm jest to taka sekwencja ruchów na naszej kostce. I ten zbiór różnych ruchów powoduje, że przechodzimy do kolejnego etapu. I jeśli chodzi o tę klasyczną "trójkę" w tej zaawansowanej metodzie mamy ponad sto algorytmów i po dobrym opanowaniu jesteśmy w stanie układać to przez dwadzieścia sekund, po takim mniejszym treningu - wyjaśnia nasz mistrz.

Najszybsi schodzą poniżej 6 sekund i takich ekspertów będzie można podziwiać w Siedlcach.

W sumie do II Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbywa się turniej, przyjedzie kilkudziesięciu zawodników w różnym wieku z sześciu krajów.

