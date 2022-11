Biblioteka w Siedlcach zbiera książki na mikołajkowy kiermasz Beata Głozak 29.11.2022 21:33 Charytatywny Kiermasz Mikołajkowy w miejskiej bibliotece w Siedlcach. Instytucja zachęca do włączenia się w organizację. Można przynosić książki, które posiadamy w domu na półkach i czekają na drugie życie.

Biblioteka w Siedlcach zbiera książki na kiermasz (autor: Biblioteka Miejska w Siedlcach)

– Przygotowaliśmy setki wycofanych z użycia publikacji, które będzie można kupić za 5 złotych, ale mile widziane są też książki, które leżą na półkach w naszych domach i zbierają kurz – mówi dyrektorka instytucji, Ewelina Raczyńska. - Jeżeli ktoś chce przynieść też swoje książki, chce, żeby dostały drugie życie i jeszcze przyczyniły się do wsparcia hospicjum, to również serdecznie zapraszamy. Prosimy tylko wziąć pod uwagę, że mimo, że będą w drugim obiegu, to żeby nie były zniszczone, żeby nie były brudne, żeby mógł ktoś z nich skorzystać - tłumaczy.

Zebrane pieniądze będą w całości przekazane na rzecz domowego hospicjum dla dzieci w Siedlcach. W poniedziałek kiermasz potrwa od 9 do 15.30 a we wtorek od 9 do 18.

