M. Piotrowski o wizycie J. Bidena: Polska ma swój „prime time” Cyryl Skiba 20.02.2023 09:41 Przyjazd Joe Bidena do Warszawy to podkreślenie rangi Polski - powiedział w „Poranku RDC” Mateusz Piotrowski. Amerykanista z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych skomentował na naszej antenie rozpoczynającą się jutro wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Mateusz Piotrowski (autor: RDC)

Zapytaliśmy eksperta, dlaczego prezydent USA nie wziął udziału w Konferencji Monachijskiej.

- Podkreślić chyba rolę Polski, jako sojusznika - to jest jedna rzecz. I jednocześnie nie pokazywać się na forum międzynarodowym, którym niewątpliwie Konferencja Monachijska jest od lat. Do omawiania kwestii bezpieczeństwa, by nie wprowadzać pewnego zamieszania dotyczącego przekazu. Znaczy ten przekaz będzie jeden i będzie on płynął z Warszawy w dialogu z Polską i w dialogu z sojusznikami z Bukaresztańskiej Dziewiątki - mówił gość Grzegorza Chlasty.



Bukaresztańska Dziewiątka skupia państwa wschodniej flanki NATO.

Przemówienie Bidena

Joe Biden wygłosi o 17:30 przemówienie do narodu polskiego w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. Ekspert wyjaśnia, czego należy spodziewać się po przemowie.

- Będzie podsumowywał to, co udało się przez rok zrobić przy przywództwie Stanów Zjednoczonych, być może przy przywództwie Polski, które budowało całe poparcie Zachodu w kwestii politycznego poparcia dla wsparcia Ukrainy i ograniczania roli Rosji. Na pewno tutaj też będzie silny przekaz dla Ukrainy. Natomiast co do szczegółów, ciężko jest mi przewidywać. Jestem szczerze mówiąc bardzo ciekaw, czy będzie się odnosił do jakichkolwiek bezpośrednich słowach do przemowy Władimira Putina, bo będzie wygłaszał orędzie przed samym Joe Bidenem - mówił Mateusz Piotrowski.



Podczas wizyty w Warszawie prezydent USA Joe Biden spotka się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i pracownikami ambasady USA w Warszawie.

Joe Biden przyleci do Polski Air Force One we wtorek około 8:30 rano czasu polskiego. Tego samego dnia spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów będzie współpraca dwustronna oraz wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności odstraszania NATO.

Prezydent USA odleci do Waszyngtonu w środę po południu.

