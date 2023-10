Kompostownia w Radzyminie. Radni przeciwni budowie, chcą nowych planów miejscowych Przemysław Paczkowski 04.10.2023 13:55 Radni Radzymina są przeciwko budowie kompostowni i kruszarni na terenie gminy. Podczas nadzwyczajnej sesji przyjęli dwie uchwały o sporządzeniu nowych planów miejscowych dla rejonów, gdzie planowana jest inwestycja. To odpowiedź na protest mieszkańców, którzy są przeciwni budowie składowiska w sąsiedztwie ich domów.

Mieszkańcy i radni przeciwko budowie kompostowni w Radzyminie (autor: RDC)

Nie tylko mieszkańcy, lecz także radni Radzymina są przeciwni budowie kompostowni i kruszarni.

Podczas sesji przyjęto dwie uchwały dotyczące sporządzenia nowych planów miejscowych dla rejonów, gdzie planowana jest sporna inwestycja.

Jak mówi zastępca burmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, to efekt wspólnej pracy zarządu gminy i radnych.

– Tak, aby zaproponować takie zapisy w planach miejscowych, które zabezpieczyłyby interesy mieszkańców, że w okolicy zabudowy mieszkaniowej nie można było lokalizować przedsięwzięć, które znacząco oddziałują na środowisko – podkreśla Dobrzyniecki.

Teraz urząd gminy przystąpi do prac nad nowymi planami miejscowymi. Może to potrwać nawet do 12 miesięcy.

Kompostownia w Radzyminie

Przeciwko budowie kompostowni wypowiedzieli się również mieszkańcy, którzy są oburzeni tym, że taka inwestycja mogłaby powstać jedynie kilkaset metrów od ich domów. Tłumaczą też, że nic nie wiedzieli o planowanej inwestycji.

Sołtys Wiktorowa oznajmia, że wśród mieszkańców panuje oburzenie.

— Chodzi o nasze być albo nie być, bo będziemy żyć w smrodzie, w brudzie, w szczurach, a wiem, że ten pan powiedział, że się nie wycofa z całej tej inwestycji. Będziemy walczyć, nic więcej nie mamy do stracenia. To jest nasza mała ojczyzna, tu mieszkamy, tu żyjemy — mówi sołtys.

Właściciel terenu Adam Mulik zapewnia jednak, że kompostownia oraz kruszarnia będą dysponowały najnowszymi filtrami.

