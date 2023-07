Wielkie otwarcie stadionu Radomskiego Centrum Sportu Katarzyna Czarkowska 30.07.2023 11:37 Uroczyste otwarcie nowego stadionu znajdującego się przy ul. Struga 63 w Radomiu. Na płycie boiska zostanie rozegrany dziecięcy turniej piłkarski. Obiekt będą mogli zwiedzić także mieszkańcy.

Otwarcie stadionu Radomskiego Centrum Sportu (autor: MOSIR)

To wielki dzień dla sportowego Radomia. Do życia został powołany nowy, długo wyczekiwany obiekt piłkarski. Stadion może pomieścić ponad 8300 kibiców na dwóch zadaszonych trybunach. Płyta boiska jest podgrzewana, a zamontowane oświetlenie pozwala na rozgrywanie spotkań o dowolnej porze oraz prowadzenie transmisji telewizyjnych. I to nie sierpniowy mecz Radomiaka zainauguruje działalność stadionu, lecz dzisiejszy dziecięcy turniej piłkarski. Zawody rozpoczną się o godzinie 12:00. Wezmą w nich udział ponad trzy setki sześcioletnich i ośmioletnich piłkarzy.

– Chcemy jako pierwszych gościć tych, którzy będą tworzyć przyszłość radomskiego futbolu – mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski

– To dzieci zainaugurują serie wielkich wydarzeń na tym obiekcie, więc będzie się działo. Mam nadzieje, że tak dobre otwarcie pozwoli również otworzyć ten obiekt nie tylko na seniorską piłkę nożną ale również na dziecięcą i pozwoli się tej dziecięcej, młodzieżowej piłce nożnej rozwijać – mówi Witkowski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dzisiejsze zawody to również świetna okazja dla radomian, żeby zobaczyć obiekt na który miasto czekało prawie 40 lat.

