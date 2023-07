Śmieciarka potrąciła kobietę. 84-latka zmarła w szpitalu Iwona Rodziewicz-Ornoch 05.07.2023 13:06 Wszczęto śledztwo w sprawie potrącenia kobiety ze skutkiem śmiertelnym przez śmieciarkę. Kierowca pojazdu, wykonując manewr cofania, najechał na pieszą, która została zakleszczona pomiędzy kołami pojazdu. Kobieta po kilku godzinach zmarła w szpitalu. Jak podkreśla prokuratura, nie zostało sporządzone ani ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

2 Prokuratura wszczęła śledztwo po śmiertelnym potrąceniu przez śmieciarkę kobiety (autor: POLICJA RADOM)

Prokuratura wszczęła śledztwo po śmiertelnym potrąceniu kobiety przez śmieciarkę na ulicy Maratońskiej 15 w Radomiu.

Pełniąca obowiązki prokuratora rejonowego Prokuratury Radom Zachód Anna Czarnecka-Siczek, poinformowała, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś.

— Śledztwo zostało wszczęte w kierunku przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Na chwilę obecną śledztwo jest w fazie „w sprawie”. Nie zostało sporządzone ani ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów — przekazuje Czarnecka-Siczek.

Do tragicznego wypadku doszło w ubiegły poniedziałek.

— Przebieg zdarzenia był taki, że kierowca śmieciarki, wykonując manewr cofania, najechał na pieszą, która została zakleszczona pomiędzy kołami pojazdu. Na chwilę obecną to tyle. Czy jest to kwestia wtargnięcia, czy nieuwagi, jest to przedmiot postępowania, które jest w toku na bardzo wstępnej fazie — mówi Czarnecka-Siczek.

Kierowca śmieciarki był trzeźwy.

Czytaj też: Kolizja skutera z samolotem w Radomiu. Straty szacowane na 150 tys. zł

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/JD