Seryjne podpalenia wiat śmietnikowych w Radomiu. Są zarzuty dla 21-latka

Osiem zarzutów usłyszał 21-letni mieszkaniec powiatu radomskiego, który miał podpalać wiaty śmietnikowe w Radomiu. — Straty, jakie powstały w wyniku tych czynów, to kwota ponad 250 tysięcy złotych — mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat więzienia.