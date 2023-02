Neurochirurgia w MSS w Radomiu wznawia działalność. Oddział rusza po miesięcznym zawieszeniu Anna Orzeł 01.02.2023 07:03 Od dzisiaj neurochirurgia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu wznawia przyjęcia. Oddział ruszył po miesięcznym zawieszeniu, po tym jak lekarze odeszli z pracy. Nowy personel wyłoniono w drodze konkursu.

MSS w Radomiu (autor: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny)

- Wpłynęło dziesięć ofert, wybrano siedem - mówi wiceprezes mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, Łukasz Skrzeczyński. - Dossier lekarzy jest imponujące, to są lekarze wyoperowani, z dużym bagażem doświadczenia. Myślę, że będzie opłacać się czekać ten jeden miesiąc po to, żeby tak profesjonalna kadra mogła zacząć pracę w naszym szpitalu i świadczyć usługi, które do tej pory nie były świadczone - podkreśla.

- Normalną pracę wznowi też przyszpitalna poradnia neurologiczna - zapewnia naczelna pielęgniarka, Grażyna Woźniak. - Ci pacjenci, którzy mieli wizyty zaplanowane na styczeń będziemy dzwonić i uruchamiać i ustalać nowe terminy. Będą przyjmowani w pierwszej kolejności - dodaje.

Sześciu lekarzom, którzy byli wcześniej zatrudnieni, skończyły się umowy i odeszli z pracy. Teraz trzech z nich wróciło do pracy w szpitalu.

