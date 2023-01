Będą nowe mieszkania na radomskim Michałowie 31.01.2023 17:15 Prawie sto nowych mieszkań powstanie na radomskim osiedlu Michałów. Radni zgodzili się na przekazanie blisko 8 tys. metrów kwadratowych gruntów pod budowę spółce Administrator.

W Radomiu powstaną nowe bloki (autor: UM Radom)

- To będą mieszkania dla średniozamożnych Radomian - mówi Remigiusz Barwicki, dyrektor do spraw inwestycji w spółce Administrator. - Chodzi o takie osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania w gminie miasta Radomia. Muszą mieć odpowiednie dochody. Kształtują się one dla jednoosobowego gospodarstwa w granicach 3000-4000zł brutto - wyjaśnia.

Spółka Administrator w latach do 2004 roku postawiła w Radomiu 26 bloków z mieszkaniami na wynajem. Od tamtego czasu nie powstał ani jeden nowy budynek, ponieważ spółka musiała odzyskać zdolność kredytową.

- Przez niemal dwadzieścia lat uzbierała się grupa chętnych na taki wynajem - zaznacza Remigiusz Barwicki. - 216 rodzin oczekuje na mieszkania w takiej formule. Bardzo spółce zależało, żeby móc już po zebraniu własnych środków na budowę w takiej formule skrócić czas oczekiwania z ośmiu lat do czterech - podkreśla.

Bloki powstaną na osiedlu Michałów przy ulicy Józefowskiej. Znajdzie się w nich 96 lokali mieszkalnych. Budynki mają być gotowe do końca 2026 roku.

